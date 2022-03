Freier Eintritt und Unterkunft: Bauhaus will Ukraine-Flüchtlingen Ankunft in Dessau erleichtern

Bauhausmuseum Dessau leuchtet in ukrainischen Nationalfarben.

Dessau/MZ - Die Stiftung Bauhaus Dessau bietet ukrainischen Flüchtlingen freien Eintritt in das Bauhaus Museum Dessau, ins Bauhausgebäude und in die Meisterhäuser. Das hat die Stiftung am Montag mitgeteilt.

„Wir möchten den Menschen aus der Ukraine das Ankommen in Deutschland erleichtern und Ihnen einen Besuch des Bauhaus Dessau ermöglichen. Es gibt eine Reihe von Beziehungen zwischen dem Bauhaus und dem Gebiet der heutigen Ukraine“, sagt Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau dazu. Die Mitarbeiter der Stiftung hätten sich gleich nach dem Einmarsch der russischen Armee Gedanken gemacht: Was könne man hier für die ukrainischen Menschen tun?

„Prellerhaus neben dem Bauhausgebäude ist jetzt fertig saniert und verfügbar“

Am nächsten Tag stand die Spendenbox im Bauhausmuseum. Doch damit nicht genug. Das Weltkulturerbe Bauhaus öffnet seine Türen im Prellerhaus zu den Appartements im einstigen Ateliergebäude und Studentenwohnhaus der berühmten Kunstschule als Quartier für die Geflohenen.

„Das Prellerhaus neben dem Bauhausgebäude ist jetzt fertig saniert und verfügbar. Drei der dortigen Zimmer haben wir aktuell geblockt, um hier Geflüchteten Unterkunft bieten zu können“, sagt Pressesprecherin Ute König. Das sei zwar keine Lösung auf Dauer, aber im Einzelfall für Mütter mit Kindern etwas besser als das Bett im Erstaufnahmelager, findet König.

Kostenlose Eintritts-Tickets für Bauhaus, Museum und Meisterhäuser sind direkt an den Kassen des Bauhaus Dessau erhältlich

Auch für die Versorgung fand sich eine Lösung: „Wir haben jetzt vom Café-Bistro im Bauhausklub im Keller des Bauhausgebäudes die Zusage, dass bei einer Einquartierung im Prellerhaus das Bistro die Verpflegung übernimmt“, so die Pressesprecherin. Dieses Angebot habe die Bauhausstiftung der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau offiziell unterbreitet.

Die kostenlosen Eintritts-Tickets für Bauhaus, Museum und Meisterhäuser sind direkt an den Kassen des Bauhaus Dessau erhältlich. Für den Einlass reicht es, wenn die Geflüchteten ein ukrainisches Ausweisdokument vorzeigen. Sollte ein Zeitfenster bereits ausgebucht sein, kann es zu Wartezeiten kommen.