Aller zwei Jahre wird eingeladen zum „Herbsttag im Wald“ im Jagdschloss Haideburg im Süden von Dessau an der B 184. Auf dem sieben Hektar großen Schlossgelände ist dann viel los. Was das Betreuungsforstamt Dessau und der Landesforstbetrieb Anhalt für Besucher alles vorbereitet haben.

Förster laden wieder zum „Herbsttag im Jagdschloss Haideburg“: Waldkönigin ist in Dessau dabei

Dessau/MZ. - Für den Winter vorsorgen und Brennholz ersteigern? Mal schauen, was in den vergangenen Jahren bei der Restaurierung des Gärtnerhauses geschehen ist? Oder mit dem Förster in den Wald gehen und erfahren, wie es ausschaut mit Waldbau und Klimawandel?