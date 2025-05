Verwaltungsgericht Formfehler moniert - SPD-Stadtrat verklagt Dessau-Roßlauer Stadtrat und dessen Vorsitzenden

Weil es Formfehler in der Dessau-Roßlau Stadtratssitzung am 16. Oktober gegeben hatte, mussten die Beschlüsse im Dezember neu gefasst werden. Doch an der Art und Weise gibt es Kritik - und nun sogar eine Klage.