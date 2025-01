Nach einem Verkehrsunfall in dieser Woche in der Argenteuiler Straße in Dessau hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Dessau/MZ. - Nach einem Verkehrsunfall in dieser Woche in der Argenteuiler Straße in Dessau hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Der Unfall hat sich am Montag, 13. Januar, gegen 16.20 Uhr ereignet. Nach eigenen Angaben hatte ein 43-jähriger VW-Fahrer die Straße aus Richtung Heidestraße in Richtung Seelmannstraße befahren. Dabei soll ihn ein Ford auf dem linken Fahrstreifen überholt haben. Kurz vor der Kreuzung Argenteuiler Straße/Seelmannstraße wollte dieser Ford auf den rechten Fahrstreifen wechseln.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer des Volkswagen aus und kollidierte in der Folge mit dem Mast einer Straßenbeleuchtung am rechten Fahrbahnrand. Der Ford-Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Einen Zusammenstoß zwischen den beiden Autos soll es nicht gegeben haben. Am Volkswagen entstand ein geschätzter Schaden von 8.000 Euro.

Für weitere Ermittlungen bittet das Polizeirevier Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter (0340) 25030, oder per Mail [email protected] zu melden.