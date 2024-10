Nach verheißungsvollem Frühjahr fehlte im August und September der Regen. Die Pilzkenner sprechen deutschlandweit von einem schlechten Jahr. Wie sieht es aus in Dessau-Roßlau?

Flaute im Körbchen nach Suche im Wald? Pirsch auf Pilze fällt in Dessau derzeit noch mager aus

Dessau/MZ. - Seine Mutter hatte es schon dem kleinen Rudolf beigebracht: „Wenn im Wald das Laub unter den Füßen raschelt, dann brauchst du nicht in die Pilze zu gehen.“ Zu trocken, wusste die tüchtige Frau. Aktuell könnte der heute 82-jährige Rudolf Arndt das gleiche sagen. Ergiebige Streifzüge zu Waldbewohnern in Lamellen- oder Röhrenform sind in Dessau-Roßlau jetzt wenig wahrscheinlich.