In der Silvesternacht 2022 brannte es auf einem Kochstedter Grundstück. Warum der Besitzer Dietrich Trebing seitdem regelmäßig an die örtliche Feuerwehr spendet, was mit dem Geld passiert und welche Sorgen der Wehrleiter hat.

Dessau/MZ. - Es war eine SMS einer Nachbarin am Neujahrstag 2023, die beim Urlaub an der Ostsee Dietrich Trebing stutzig machte. Dass das neue Jahr für ihn ja nicht so gut anlief, war darin zu lesen. Nach einem Rückruf war es Gewissheit, in der Silvesternacht haben eine Hecke und Teile seines Grundstücks in Kochstedt in Flammen gestanden.