Marode Fensterbänke an einem Mehrfamilienhaus in Dessau-Ziebigk werden zur Gefahr für öffentliche Wege. Eine Anwohnerin hatte viel Glück, war bei der Polizei und der Stadt und drängt jetzt auf dauerhafte Lösungen.

Marode Fensterbank kracht in Dessau zu Boden: Frau hat gleich mehrere Schutzengel

Dessau-Ziebigk/MZ. - Noch Tage später ringt sie um Fassung. Einen Schritt weiter oder einen Sekundenbruchteil später „und ich hätte tot sein können“. Angela Hamsch aber hatte an jenem Samstagabend sehr viel Glück oder eine ganze Riege von Schutzengeln an ihrer Seite. Als sie gegen 20.30 Uhr aus dem Haus in der Ziebigker Moselstraße auf den Fußweg trat, krachten neben ihr Teile einer maroden Fensterbank aus der zweiten Etage zu Boden.