Mit ihrem neuen Baumkalender „Neues Leben“ will die Dessauer Baumgutachterin Birgit Rac auf, wie die Natur sich selbst hilft und dass sie den Menschen eigentlich gar nicht benötigt.

„Faszinierende alte Bäume in Dessau-Roßlau“ - Birgit Rac gibt besonderen Kalender heraus

Dessau/MZ. - Es ist ein kleines Wunder, wie die Natur an sich selbst Hand anlegt - ohne Zutun des Menschen. Beobachten kann man das überall in Wäldern und Parks und auf Wiesen. Fotografisch festgehalten hat eine solche Entwicklung die Dessauerin Birgit Rac in ihrem neuen Baumkalender für 2024.