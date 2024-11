Der neue Baum-Kalender von Birgit Rac beschäftigt sich mit natürlichen Kreisläufen in Wäldern vor der Haustür. Warum sie konventionelle Forstwirtschaft kritisiert und mahnt.

In zwölfter Auflage

Birgit Rac hat ihren neuen Baumkalender vorgestellt. „Faszinierende alte Bäume in Dessau-Roßlau - Neues Leben“ begleiten durch das Jahr 2025.

Dessau/MZ. - Es gibt nur wenige andere Völker, mit einem so intensiven und besonderen Verhältnis zum Wald und zu Bäumen, wie wir Deutschen. Lange galten unsere Wälder als dunkel und gefährlich, spätestens seit der Romantik aber als Sehnsuchtsort. Die alten Germanen glaubten noch an Bäume, die etwas Göttliches in sich haben.