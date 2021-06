Fast 100.000 Euro Lotto-Hilfe für Reiter aus Mosigkau und die Dessauer Junkerspaddler

Magdeburg/Dessau - Von der Anderbecker Kirche bis zu den Zerbster Keglern: Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch der Vergabe von 1.542.500 Euro Lotteriefördermitteln für 42 gemeinnützige Vorhaben im Land zugestimmt. Mit 760.000 Euro geht der Löwenanteil an den Sport

In Dessau-Roßlau profitieren dieses Mal nur zwei Vereine: Der Reitverein Schloss Mosigkau erhält 60.000 Euro für den Bau einer Reit-und Bewegungshalle mit angrenzendem Reitplatz in Libbesdorf. Der Verein will verstärkt Kinder und Jugendliche fördern und in Kooperation mit dem Behindertenverband Dessau therapeutisches Reiten anbieten. Der vereinseigene Reitplatz steht je nach Wetterlage häufig unter Wasser oder ist staubtrocken und ist kaum nutzbar. Die neue Halle soll die Trainingsbedingungen ganzjährig verbessern. Es ist die erste Lottoförderung für den Verein.

39.000 Euro erhält die Junkers Paddelgemeinschaft Dessau für neue Sportmaterialien für das Projekt „Familien und Jugend aktiv im Verein“. Der Verein mit seinen 150 Mitgliedern wird ebenfalls erstmals von Lotto Sachsen-Anhalt gefördert. Mit dem Geld sollen neue Kanus und Kajaks sowie Bootsmaterialien angeschafft werden, um den Wettkampf-und Trainingsbetrieb zu verbessern.