Familien mit Kindern bekommen Bonus beim Grundstückskauf in Dessau - Programm wird verlängert

Wie hier in der Windmühlenstraße bietet die Stadt Baugrundstücke an - für Familien sogar billiger. Wie viele es sind, sagte die Stadt auf Anfrage nicht. Auch in der Rohrwiesenstraße, dem Siedlerweg, der Kreuzbergstraße und der Essener Straße gibt es noch Grundstücke.

Dessau-Roßlau/MZ - Für viele ist es der Lebenstraum schlechthin: ein eigenes Haus mit Garten, in dem die Kinder spielen und aufwachsen können, in dem man nie wieder Miete zahlen oder Rücksicht auf Nachbarn im selben Mehrfamilienhaus nehmen muss. Die Stadt Dessau-Roßlau fördert junge Familien, die sich ein städtisches Grundstück kaufen und darauf ein Haus bauen, seit 2019 finanziell. Für jedes minderjährige Kind in der Familie gibt es einen Bonus, der vom Kaufpreis abgezogen wird. Die Stadt will so dem demografischen Wandel, also der Überalterung, entgegenwirken.