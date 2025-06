Ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahren hat sich am Freitag, 13. Juni, in der Dessauer Kavalierstraße ereignet.

Fahrradfahrer bleibt in Dessau in den Straßenbahngleisen hängen - und fällt gegen 76-Jährige

Dessau/MZ. - Ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahren in der Dessauer Innenstadt hat sich am Freitag, dem 13. Juni, in der Kavalierstraße ereignet. Ein 39-jähriger Radler war in Richtung Albrechtsplatz unterwegs und bog nach links in den Stadtpark ab. Beim Überfahren der Schienen blieb er m Gleis hängen und stürzte.

Sein Pech: Genau zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine 76-jährige Radfahrerin entgegen. Der Mann fiel gegen die Frau und beide kamen zu Fall. Beide Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt, die 76-jährige Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht.