Praxis ohne Augenarzt In Zörbig untersucht jetzt ein KI-Gerät Patienten: Ist das ein Modell der Zukunft?

Der Mangel an Fachmedizinern wächst: Allein in der Augenheilkunde fehlen über acht Stellen. Weil sich für eine Zweigstelle in Zörbig kein Arzt findet, übernimmt an bestimmten Tagen ein KI-Gerät Untersuchungen. Wie das abläuft.