Der Tierpark Dessau war vergangene Woche erstmals Gastgeber für das Seminar der Deutschen Tierparkgesellschaft. Nach Vorträgen im Umweltbundesamt und Tierparkbesuchen in der Region trafen sich Fachkollegen zu Gesprächen.

Fachsimpelei und Tausch von Tieren: Was Tierparkchefs aus ganz Deutschland in Dessau besprechen

Die Deutsche Tierparkgesellschaft nimmt Aufstellung am Mausoleum.

Dessau-ROsslau/MZ. - Mit 66 Jahren, da fängt nicht nur für manchen Zweibeiner das Leben an mit diversen Neuheiten. Auch der städtische Tierpark in Dessau erlebt in diesem Lebensjahr eine Premiere - als Gastgeber für das mehrtägige Seminar der Deutschen Tierparkgesellschaft (DTG).