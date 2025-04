Reiseveranstalter wünschen sich ein besseres Übernachtungsangebot für Dessau-Roßlau. Gerade die Qualität der großen Häuser werde als „nicht ausreichend“ wahrgenommen. Was ist dran an der Aussage?

Dessau-Rosslau/MZ. - Es waren nicht die besten Neuigkeiten, die die anwesenden Stadträte kürzlich im Wirtschaftsausschuss zu hören bekommen haben – gerade mit Hinblick auf das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau, zu dem Hunderttausende Gäste erwartet werden. Denn in einer Vorrede zum künftigen Tourismuskonzept kamen auch die Schwachstellen der Stadt zur Sprache. Ein Befund des externen Beratungsunternehmens: Nicht in allen Unterkünften fühlten sich die Besucher der Doppelstadt auch ausreichend wohl.

Die Qualität der Unterkünfte werde als „nicht ausreichend“ wahrgenommen

Katja Stefanis von der Firma ift Freizeit- und Tourismusberatung stellte zwar klar, dass es hier vor Ort ein „unglaublich starkes Kulturangebot“ gebe. Doch umfangreiche Expertengespräche, unter anderem mit mehreren großen Reiseveranstaltern, hätten ergeben, dass die Qualität der Unterkünfte als „nicht ausreichend“ wahrgenommen werde. „Sie wünschen sich hier in Dessau-Roßlau ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und Übernachtungsangebot“, so Stefanis. Auch die Gäste-Bewertungen in den verschiedenen Portalen habe sich das Unternehmen detailliert angesehen. „Da ist es tatsächlich so, dass die großen Betriebe relativ schlecht bewertet werden.“ Die kleineren Unterkünfte hingegen schnitten im Vergleich deutlich besser ab.

Doch wie sind die großen Betriebe, namentlich die Vier-Sterne-Hotels Dormero und das Radisson Blu „Fürst Leopold“, bewertet? Ein Blick in die deutsche Hotelsuchmaschine Trivago verrät: Das Dormero erreicht bei seinen Kunden aktuell eine Wertung von 7,5/10 (Gut, 3.558 Bewertungen). Kaum besser schneidet das Fürst Leopold ab – es kommt auf ein Gesamtergebnis von 7,7/10 (Gut, 6.095 Bewertungen). Von den bei Trivago angezeigten 54 Hotels im Raum Dessau-Roßlau schneiden nur fünf schlechter ab. Beide Häuser befinden sich damit unter den Schlusslichtern, was die Kundenzufriedenheit anbelangt.

Die Bewertungen der Dessau-Roßlauer Hotels Dormero und Fürst Leopold auf der deutschen Hotelsuchmaschine Trivago (Screenshot: Trivago)

Dehoga-Präsident Sachsen-Anhalt: Hotelbewertungen von 8 und höher steigert Buchungswahrscheinlichkeit

Michael Schmidt, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Sachsen-Anhalt ordnet die Bedeutung von Kundenrezensionen ein. Laut dem Experten habe der Einfluss der Gästebewertungen auf die Entscheidung, wohin eine Urlaubsreise gehen solle, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Entscheidender als einzelne Erfahrungsberichte seien dabei die Gesamtbewertungen. So sei die Buchungswahrscheinlichkeit bei einer Bewertung von mindestens acht (von zehn) „höher, als wenn eine Sieben vor dem Komma steht“, so Schmidt.

Damit sich Touristen und Gäste in Dessau-Roßlau wohlfühlen sei es wichtig, dass die gesamte Servicekette gut funktioniere, erklärt die Leiterin der Touristinformation Dessau-Roßlau, Franziska Staudte. Denn Besucher könnten an verschiedenen Punkten ihrer Reise enttäuscht werden. Zum Beispiel bei Gaststätten, kulturellen Einrichtungen oder Unterkünften. Das Problem: „Wenn man bereits bei der Unterkunft enttäuscht wird und unzufrieden nach Hause fährt, wird man im Anschluss kein Botschafter der Stadt werden.“

Herrscht bei den großen Hotels ins Dessau-Roßlau Investitionsstau?

Die Besucher von Dessau-Roßlau gehörten oftmals einer bestimmten Zielgruppe an, so Staudte. Viele kämen beispielsweise wegen der Themen Bauhaus, modernes Design und Architektur. Dementsprechend gestalteten sich die Ansprüche von Gästen und Reiseveranstaltern.

Auch die Leiterin der Touristinformation ist der Ansicht, dass es den kleineren und inhabergeführten Hotels derzeit besser gelinge, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. „Sie schneiden wesentlich besser ab als die großen Ketten.“

Doch warum schwächeln die großen Hotels? Staudte spricht von einem Investitionsstau. „Im Vergleich zu den kleineren Unterkünften, sieht der Kunde bei den größeren schon, dass länger nicht investiert wurde.“ Gewisse Qualitätsstandards seien dementsprechend womöglich nicht erfüllt. Das solle aber auch nicht heißen, dass diese Häuser schlecht seien. Beim Blick auf die ganze Stadt sei nur wichtig, sich ehrlich in die Augen zu schauen und festzustellen, wo noch Luft nach oben sei.