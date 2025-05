Experten kontrollieren Dessauer Seen und Badegewässer

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Badesaison für das Jahr 2025 hat offiziell begonnen. Grund genug, einen Blick auf die Wasserqualität der Seen in Dessau-Roßlau und Umgebung zu werfen – auch wenn der Mix aus Wetter und Wolken, zumindest in dieser Woche, noch nicht jeden davon überzeugen kann, den Sprung ins kühle Nass zu wagen.