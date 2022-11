„Etwa zehn Kurze getrunken“ - Polizei stoppt in Dessau völlig betrunkenen Ford-Fahrer

Ein Zeuge hat am Mittwoch gegen 16.10 Uhr die Polizei gerufen. Der Grund: ein Ford, der Schlangenlinien fuhr. Der Verdacht Alkohol am Steuer bestätigte sich.

Dessau/MZ - Von einem aufmerksamen Autofahrer in Dessau ist am Mittwoch gegen 16.10 Uhr über den Notruf mitgeteilt worden, dass vor ihm ein Auto fährt, dessen Fahrer eine augenscheinlich unsichere Fahrweise aufweist und in Schlangenlinien fährt.

Die Polizeibeamten kontrollierten den 56-jährigen Fahrer des Ford und überprüften den Atemalkohol. Der Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,3 Promille. Der Beschuldigte erklärte gegenüber den Beamten, „etwa zehn Kurze“ getrunken zu haben.

In einem Krankenhaus wurde bei dem Autofahrer die nun unerlässliche Blutprobenentnahme vorgenommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.