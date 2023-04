Rund 50 Fahrräder bietet das Fundbüro der Stadt Dessau-Roßlau zur Versteigerung am 3. Mai an. Schon jetzt kann man sich einen Überblick verschaffen.

Dessau/MZ - Rund 50 Fahrräder bietet das Fundbüro der Stadt Dessau-Roßlau zur Versteigerung am 3. Mai an. Traditionell findet die Auktion im Innenhof des Rathauses in der Zerbster Straße 4 statt. Ab 12 Uhr können die Drahtesel am Versteigerungstag besichtigt werden.