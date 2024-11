Die Benefizaktion „Frieren für den guten Zweck“ geht weiter. Treffpunkt ist am Sonntag am Kühnauer See in Dessau.

Es geht wieder los am Kühnauer See: „Frieren für den guten Zweck“ startet in die dritte Auflage

Dessau/MZ. - Die Benefizaktion „Frieren für den guten Zweck“ erlebt in der Vorweihnachtszeit 2024 in Dessau-Roßlau ihre dritte Auflage: An allen Adventsonntagen laden am Vormittag die Veranstalter vom Dessauer Verein Ghettoworkout um Stephan Heese und die Firma HandyFreund von Christian Schmidt wieder dazu ein, gemeinsam beim Winterbaden ins kühle Nass des Kühnauer Sees zu gehen.

Geplanscht, gebibbert und gefroren wird für den guten Zweck. Für jeden Aktions-Teilnehmer stiften Spender zehn Euro. Der Erlös der vier Aktionen vom 1. bis zum 22. Dezember kommt in diesem Jahr der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Dessau zugute. Im vorigen Jahr wagten sich an den Adventsonntagen insgesamt über 1.000 mutige Eisbader in den See.

Das Prozedere bleibt: So können sich am 1. Advent, 1. Dezember, ab 10 Uhr die mutigen Teilnehmer anmelden, erhalten eine kurze Einweisung und gehen ab 11 Uhr gemeinsam ins Wasser. Im Anschluss ist Gelegenheit zur Erwärmung in der mobilen Sauna oder an Feuerkörben.