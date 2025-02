Dessau/MZ. - Es müssen wichtige Gründe gewesen sein, die Tierparkleiter Jan Bauer am Mittwochabend hatte, um nicht der entscheidenden Diskussion über die Erweiterung der Freizeiteinrichtung zu folgen. In den vergangenen Monaten ließ der Biologe, der den Tierpark in den letzten Jahren deutlich nach vorne gebracht hat und die Besucherzahlen steigerte, so gut wie keine Ausschuss- oder Stadtratssitzung ausfallen, in der über das Tierparkkonzept gesprochen wurde.

