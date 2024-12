Blick für den richtigen Klick bei der Selbsteingabe von Anträgen per Tablet im Jobcenter: Chefin Heike Blaschzok (r.) und Jan Rönicke im Foyer.

Dessau-Rosslau/MZ. - Auf den zweiten Blick ist die erste Änderung im Eingang bereits zu erkennen. Arbeitsagentur und Jobcenter am Dessauer Seminarplatz verstärken ihre Online-Offensive. So finden sich im Wartebereich jetzt zwei einblickgeschützte Eingabeplätze. Hier können Anträge und Anliegen an die Arbeitsvermittlung selbst schnell und direkt online erledigt werden. Das „Jobcenter digital“ ist seit Oktober dafür personell und mit komfortabler Tablet-Technik ausgestattet, informiert Jobcenter-Geschäftsführerin Ines Blaschzok beim ersten Rundgang durch das entstehende digitale Foyer.