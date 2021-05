Erst ein Drittel der Tickets vergeben - Wahlforum zur OB-Wahl in Dessau-Roßlau weniger gefragt als erwartet

Nachdem sich in einer ersten Runde Anfang der Woche wider Erwarten nur wenige Dessau-Roßlauer für das Wahlforum am Mittwoch, dem 19. Mai, angemeldet haben, hat die Stadt eine weitere Möglichkeit geschaffen, sich für die Veranstaltung zu registrieren. Am heutigen Dienstag können zwischen 15.30 und 17.30 Uhr Plätze unter der Telefonnummer 0340/2041113 reserviert werden. Insgesamt stehen 130 Plätze zur Verfügung. Eine Reservierung ist für die Teilnahme am Forum zwingend notwendig.

Am Abend der ersten Ticketvergabe waren noch zwei Drittel der Plätze frei

Ursprünglich war am Montag nur für eine begrenzte Zeit eine Telefonnummer geschaltet. Anrufer konnten zunächst auch nur sich selbst und keine Begleitung registrieren, weil mit einem großen Andrang gerechnet wurde. Am Abend waren allerdings noch zwei Drittel der Plätze frei.

Am Mittwoch findet um 18 Uhr das Wahlforum in der Elbe-Rossel-Halle in Roßlau statt, bei dem sich die acht Oberbürgermeisterkandidaten vorstellen. Bürger können vorab Fragen von allgemeinem Interesse formulieren, die die Kandidaten beantworten sollen. (mz)