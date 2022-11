Erneuter Whatsapp-Betrug - 63-Jährige aus Dessau überweist vierstellige Summe an falschen Sohn

Dessau/MZ - Trotz häufiger Warnungen ist in Dessau erneut eine Senioren auf Whatsapp-Betrüger hereingefallen. Die 63-Jährige hatte am Mittwoch gegen 15.15 Uhr eine SMS erhalten. Der Absender suggerierte, dass es sich um ihren Sohn handelte. Dieser gab an, dass er ein neues Handy mit einer neuen Telefonnummer habe. Im weiteren Nachrichtenaustausch über einen Messenger-Dienst gab der Unbekannte an, dass er zwei Rechnungen begleichen müsse.

Die erste Rechnung mit einer vierstelligen Summe übernahm die Geschädigte. Als eine zweite Rechnung bezahlt werden sollte, lehnte die Frau das ab. Durch den Ehemann wurde Kontakt zum „richtigen“ Sohn aufgenommen. Dabei zeigte sich, dass es sich um einen Betrug handelte. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Diese rät noch einmal mit Nachdruck, unbekannte Rufnummern niemals ohne Prüfung als Kontakt abzuspeichern und immer misstrauisch zu werden, wenn man über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werde. „Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der alten, ihnen bekannten Rufnummer an und verifizieren Sie die Geldforderung.“