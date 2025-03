Dessau/MZ. - In den kommunalen Kindereinrichtungen und Horten von Dessau-Roßlau wird es am Donnerstag, 13. März, trotz des von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ausgerufenen Streiktages zu keinen Einschränkungen bei der Betreuung kommen. Wie die Dekita-Leitung am Dienstagnachmittag mitteilte, wird sich nach jetzigem Kenntnisstand keine ihrer Einrichtungen am Warnstreik beteiligen.

Ver.di hat die kommunalen Beschäftigten im südlichen Sachsen-Anhalt erneut ganztätig zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind alle kommunalen und Bundesdienststellen der Doppelstadt. Es ist der fünfte Streiktag seit Beginn der Tarifverhandlungen im Februar.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht kurz vor der dritten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeberseite. Die hat bisher trotz zweier Verhandlungsrunden und bundesweit verstärkten Arbeitskämpfen kein Angebot vorgelegt. Am Donnerstag wird es in Halle auf dem Marktplatz eine Kundgebung geben.