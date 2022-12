Askanische Straße Erneuter Unfall mit Straßenbahn in Dessau - 84-jähriger Toyota-Fahrer fährt bei „Rot“

In der Dessauer Innenstadt hat es erneut einen Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Dieses Mal hat es am Mittwoch kurz vor 8 Uhr in der Askanischen Straße gekracht.