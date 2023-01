Ein Dessauer Polizeibeamter soll mit einer versteckten Kamera in einem Kugelschreiber Einsätze gefilmt haben. Auf den Aufnahmen sind Kinder, eine Privatwohnung und Menschen in schwierigen Lebenslagen zu sehen. Die Polizeiinspektion ermittelt gegen Unbekannt.

Dessau/MZ - Die Szenen erinnern an Vorabendsendungen des Privatfernsehens, in denen Polizisten von einem Kamerateam bei ihren Einsätzen begleitet werden: die Jagd nach Graffiti-Sprayern in einem Parkhaus und ein Einsatz in einer kleinen Wohnung, deren Mieterin gerade mutmaßlich Opfer häuslicher Gewalt geworden ist.