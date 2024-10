Zu einem Mopedrennen der besonderen Art lädt Kleinkühnaus Ortsbürgermeister Nicky Lau Interessierte am Samstag, 19. Oktober, ins Old Kine, Hauptstraße 14, ein.

Erinnerung an verunglückten Veranstalter: Fans von Simson SR2 treffen sich am Wochenende in Dessau

Kleinkühnau/MZ. - Zu einem Mopedrennen der besonderen Art lädt Kleinkühnaus Ortsbürgermeister Nicky Lau Interessierte am Samstag, 19. Oktober, ins Old Kine, Hauptstraße 14, ein. Dort findet ab 14 Uhr ein Geschicklichkeitswettkampf-Rennen auf historischen SR2-Mopeds der Marke Simson statt.

Die Veranstaltung folgt einer 2013 ins Leben gerufenen Tradition. Damals hatte Mario Alex, der 2018 bei einem Rennunfall ums Leben kam, in einer Halle in Alten erstmals einen Geschicklichkeitsparcours für SR2-Fahrer veranstaltet. „Bis 2017 traf sich dort einmal im Jahr die SR2-Gemeinde zum Indoor-Rennen“, sagt Lau. Als seine Freunde habe man den Grundgedanken und den Spaß am SR2 nicht verfallen lassen wollen und sich entschlossen, 2023 in Erinnerung an Mario Alex das Rennen wieder aufleben zu lassen. Die zweite Auflage findet nun am kommenden Wochenende statt. Foto: Ute Nicklisch