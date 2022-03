Erinnerung an Bombardierung vor 77 Jahren: Am 7. März läuten in Dessau die Glocken

Dessau/MZ/AGE - Mit einer Mahnwache an der Friedensglocke und einem Friedensgebet in der Dessauer Pauluskirche wird am Montag, 7.März, an die Zerstörung der Stadt im Jahr 1945 erinnert. Kurz vor dem Ende des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieges wurden durch einen Bombenangriff über 80 Prozent der Stadt zerstört, viele Menschen verloren ihr Leben. Die Narben sind in Dessau auch 77 Jahre nach dem letzten Bombenangriff auf die Stadt noch immer nicht alle geschlossen.

Um 18 Uhr findet an diesem Gedenktag gemeinsam mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis eine Gedenkkundgebung mit Friedensgebet unter dem Motto „Lichter für Vielfalt und Weltoffenheit“ an der Friedensglocke im Dessauer Stadtzentrum statt. Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck wird Erinnerungsworte sprechen, heißt es in der gemeinsamen Ankündigung von der Initiative „Gelebte Demokratie“ und der Anhaltischen Landeskirche. In einer szenischen Lesung werden Zeitzeugenberichte als Mahnung und Erinnerung vorgestellt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gebeten, Kerzen mit zur Friedensglocke zubringen.

Immer am 7. März seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es in der Stadt ein ganz besonderes Zeichen des Erinnerns

Um 21 Uhr schließt sich der traditionelle Gedenkgottesdienst in der Pauluskirche an. „Im Gottesdienst werden die Ursachen und die Opfer benannt, und es wird daran erinnert, wie nötig die Welt gerade heute den Frieden braucht“, sagt Kirchenpräsident Joachim Liebig, der den Gottesdienst hält. Die musikalische Gestaltung übernimmt Kantor Hans‐Stephan Simon. Mit dem für diesen Anlass gestalteten Gottesdienst möchten die Veranstalter ein hörbares und sichtbares Zeichen für ein tolerantes und friedliches Dessau setzen.

Immer am 7. März seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es in der Stadt ein ganz besonderes Zeichen des Erinnerns. In der Stunde der Bombardierung Dessaus läuten alle Kirchenglocken der Stadt. Die Form des Erinnerns wird am kommenden Monat fortgesetzt. Ab 21.45 Uhr werden die Kirchenglocken in ganz Dessau läuten.