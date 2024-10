In etwas mehr als elf Wochen ist Weihnachten. Was das Rathaus-Center in der Vorweihnachtszeit vor hat.

Entscheidung gefallen: An diesen Wochenenden sind in Dessau-Roßlau verkaufsoffene Sonntage geplant

Die Weihnachtsbeleuchtung im Rathaus-Center ist in jedem Jahr ein besonderer Hingucker. In diesem Jahr wird sie am 25. November angeknipst.

Dessau/MZ. - In etwas mehr als elf Wochen ist Weihnachten. Auch in diesem Jahr hat sich das Rathaus-Center Dessau einiges überlegt, um die Zeit bis dahin zu gestalten. So wird es bis zum Jahresende noch zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Viele Geschäfte öffnen am 3. November und 1. Dezember von 13 bis 17 Uhr. „Am 3. November, dem sogenannten Mantelsonntag, haben wir die 'Helfer auf vier Pfoten' zu Gast“, kündigt Centermanager Hans-Jörg Bliesener an.

Die Weihnachtszeit werde dann offiziell am 25. November um 17 Uhr mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung im Center eingeläutet. „Am ersten Advent wird das Zwickauer Jugendblasorchester mit 40 Personen auftreten, um 12 Uhr, noch bevor die Geschäfte öffnen“, macht Bliesener neugierig. Zudem gebe es im Advent wieder zahlreiche Aktionen und auch der Weihnachtsmann wird vor Ort sein.