Neuer Eigentümer legt los Entkernungsarbeiten in Dessaus Innenstadt - Bagger fressen sich in den alten „Druschke-Block“

In der Kavalierstraße 58-64 in Dessau haben die Arbeiten im Erdgeschoss begonnen. Was der neue Eigentümer mit dem Plattenbau im Stadtzentrum vor hat. Warum dieser erhöht wird.