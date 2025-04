Zum 150. Todestag Entdeckungsreise zu Samuel Heinrich Schwabe - Drei Vereine erinnern an Dessauer Astronomie-Genie

Zum 150. Todestag des Dessauer Botanikers und Astronomen Samuel Heinrich Schwabe haben drei Vereine ein Familienprogramm auf die Beine gestellt. Was Groß und Klein am Sonnabend, 12. April, in der Astronomischen Station und im Schwabehaus erleben und auch selbst machen können.