Trotz eines Beschlusses des Dessau-Roßlauer Stadtrates geht es beim Neubau der Regenbogenschule nicht recht voran, kritisieren Betroffene. Dazu kommt: Politiker bekommen nur erschwert Einsicht in Unterlagen.

Eltern verlieren Geduld - Kritik am schleppenden Fortgang beim Projekt Regenbogenschule in Dessau

Offener Brief

Hier, auf dem Gelände der ehemaligen Schule in der Bernburger Straße, soll der Neubau der Regenbogenschule entstehen.

Dessau/MZ. - Eltern von Kindern, die die Regenbogenschule für geistig behinderte besuchen, haben sich mit einem Offenen Brief an die Stadt und die Stadträte gewandt, weil ihnen der Neubau der Schule nicht schnell genug vorangeht. In dieser Woche schickte Nadine Noth, die Vorsitzende des Schulelternrates, die einen Sohn auf der Schule hat, einen dringenden Appell.