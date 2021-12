Elf Verletzte bei Wohnungsbrand in der Radegaster Straße in Dessau - Vier Kinder gerettet

Die Brandstelle in der Radegaster Straße.

Dessau/MZ - Bei einem Feuer in der Radegaster Straße sind am Montagmorgen in Dessau elf Personen verletzt werden, darunter vier Kinder. Die Feuerwehr geht von einem Schaden von mindestens 250.000 Euro aus. Über die Schwere der Verletzung liegen noch keine Angaben vor.

Blick auf den betroffenen Wohnblock. Foto: Ruttke

Das Feuer war gegen 9 Uhr ausgebrochen. Dichte Qualmwolken waren über der südlichen Innenstadt zu sehen. Die Feuerwehr war mit fast 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort, dazu kamen zahlreiche Rettungskräfte.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler sind schon vor Ort im Einsatz.