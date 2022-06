Elf neue Sirenen für Dessau-Roßlau - An diesen Standorten werden sie aufgebaut

Dessau-Rosslau/MZ - Die Standorte für die ersten Sirenen, die in Dessau-Roßlau nach Jahren wieder installiert werden, stehen fest. Zunächst will die Stadt an elf Standorten entlang von Elbe und Mulde jeweils eine Anlage in Betrieb nehmen, um die Bevölkerung im Fall einer Gefahr, etwa bei Hochwasser, warnen zu können.

