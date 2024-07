Gut die Hälfte aller Gebäude in Deutschland ist gegen Elementarschäden, etwa durch Hochwasser, versichert. Dass es nicht mehr sind, ist mitunter nicht ganz freiwillig.

Elementarversicherung als Pflicht? Warum das auch in Dessau-Roßlau für Diskussionen sorgt

Im August 2002 versank Waldersee in den Hochwasserfluten.

Dessau-rosslau/MZ. - In Ziebigk gibt es keine großen Probleme. Jedenfalls nicht, wenn ein Hauseigentümer seine Immobilie gegen Elementarschäden versichern will. Den Grund weiß Heiko Michalik: „Die Hochwasserschutzanlagen sind in Ordnung.“