Elbepegel in Dessau so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr

Dessau/MZ. - Der Elbepegel in Dessau ist am Donnerstag, 15. Mai, auf 81 Zentimeter gesunken. Der niedrigste Stand an diesem Tag seit mindestens 25 Jahren. Selbst im Dürrejahr 2018 lag der Pegel am 15. Mai bei 108 Zentimetern.