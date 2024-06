Stadträte sauer Peinliche Panne: Ausschuss-Sitzung in Dessau endet nach nur 2 Minuten

Die Sitzung des Finanzausschusses am Dienstagnachmittag in Dessau wurde nach nur zwei Minuten beendet. Stadträte und Besucher waren frustriert, da einige extra ihre Arbeit unterbrochen hatten. Was der Grund für die Panne ist.