Eklat bei Ausschusssitzung in Dessau - Stadträte müssen nach zwei Minuten wieder gehen

Dessau/MZ. - Die Sitzung des Finanzausschusses am Dienstagnachmittag dürfte als eine der kürzesten in die Geschichte der Stadt eingehen. Bereits bei Tagesordnungspunkt 1 stellte der Ausschussvorsitzende Hendrik Weber (Neues Forum/Bürgerliste) fest, dass aus seiner Sicht nicht ordnungsgemäß eingeladen worden sei. „Ich muss die Sitzung daher wieder schließen, es tut mir leid“, sagte er in Richtung der etwa 30 Stadträte, Besucher und Verwaltungsmitarbeiter, die den Saal nur zwei Minuten nach ihrem Erscheinen wieder verlassen mussten.