Hannes Wolf hatte die Kürzungen in seiner Stadtmarketinggesellschaft zugunsten der Buga scharf kritisiert. Nun stimmt er leisere Töne an.

Dessau/MZ. - Nachdem der Geschäftsführer der Dessauer Stadtmarketinggesellschaft (SMG), Hannes Wolf, in einem offenen Brief Kürzungspläne für das Unternehmen zu Gunsten der Bundesgartenschau kritisiert hatte, hat er sich am Dienstag überraschend positiv über eben jene Buga geäußert. In den sozialen Medien veröffentlichte er ein Plädoyer für die Ausrichtung der Schau im Jahr 2035 in Dessau-Roßlau.