Einparkversuch in Dessau geht schief - 17.000 Euro Schaden in der Flössergasse

Ein 77-jähriger BMW-Fahrer wollte rückwärts einparken, fuhr in der Dessauer Innenstadt aber vorwärts. Ein teures Missgeschick.

Dessau/MZ - Bei einem Einparkversuch in der Flössergasse im Dessauer Stadtzentrum hat ein 77-jähriger BMW-Fahrer am Sonntag gegen 11.35 Uhr hohen Sachschaden hinterlassen. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.