Dessau/MZ. - Beim Anprobieren neuer Sachen ist einer 37-jährigen Frau am Montag, 2. Dezember, gegen 17 Uhr in einem Einkaufscenter in der Kavalierstraße die Handtasche gestohlen worden. Den Diebstahl stellte die Frau fest, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Die Absuche im Geschäft und die Nachfrage beim Verkaufspersonal verliefen erfolglos.

Die Frau zeigte den Diebstahl im Anschluss im Polizeirevier Dessau-Roßlau an. Noch während der Anzeigenerstattung erhielt die Dessauerin den Anruf einer Mitarbeiterin des zuvor besuchten Geschäftes. Diese teilte mit, dass die Tasche gefunden wurde, jedoch die Geldbörse fehle. In dieser befanden sich persönliche Dokument, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie zwei Geldkarten, die durch die Frau umgehend gesperrt wurden.