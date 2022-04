Eine junge Frau aus Dessau hat trotz gezahlter Miete vier Wochen lang kein Trinkwasser

Doreen K. ist am Ende ihrer Kräfte. Sie hat regelmäßig ihre Miete gezahlt - dennoch wurde ihr Trinkwasser abgestellt und auch die Gasversorgung stand zur Diskussion. Nach einer MZ-Anfrage reagieren die Stadtwerke und lenken ein. Doch das Problem bleibt der Vermieter.

Das notwendigste Wasser zum Zähneputzen und Gesichtwaschen hat Joachim Schieke (r.) in Kanistern zu seinem Schützling Doreen gebracht.

Roßlau/MZ - Seit vier Wochen hat Doreen K. in ihrer Wohnung in der Hohen Straße kein Trinkwasser mehr. Und kein Hauslicht. Vor dem Wochenende stand auch noch die Drohung, das Gas abzudrehen. Die junge Frau ist am Ende ihrer Kräfte. Und mit ihr auch ihre einstigen Pflegeeltern Regina (71 Jahre) und Joachim Schieke (73). Die Roßlauer Eheleute stehen Doreen seit langem bei, gaben der heute 30-Jährigen zwischen deren 8. und 18. Lebensjahr eine Familie. Bis heute nennt Doreen K. die Schiekes Mama und Papa.