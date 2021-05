Eine Frage des Geldes? Eine Frage des Geldes?: Warum Dessau-Roßlau nicht noch öfter getestet wird

Dessau - Ein Coronatest ist ein wertvolles Gut in diesen Tagen. Nicht jeder, der sich testen lassen möchte, kann dies so ohne weiteres tun. Ohne Symptome kein Test - das ist die Maxime der Stadt Dessau-Roßlau. Mit dem Beigeordneten für Gesundheit und Soziales, Jens Krause, sprach MZ-Reporterin Sylke Kaufhold über die Teststrategie in der ...