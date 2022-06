Einbrüche beschäftigen Polizei in Dessau - Bäckerei, Fleischerei und Einfamilienhaus betroffen

Die Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch selbst unterwegs.

Dessau/MZ - Die Polizei wurde am Mittwoch in Dessau zu zwei Einbrüchen gerufen.

In der Nacht waren Unbekannte gewaltsam in eine Bäckerei und eine Fleischerei neben einem Einkaufsmarkt in der Kühnauer Straße eingedrungen und haben dort Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutet. Die Täter hatten sich gewaltsam über die Außentür der Fleischerei Zugang zu den beiden Geschäften verschafft und drinnen zwei kleine Tresore/Geldkassetten aufgebrochen.

Zwischen 14 und 16.30 Uhr ist außerdem ein Einfamilienhaus An der Kienheide von Unbekannten „besucht“ worden. Die Täter nahmen Schmuck und Uhren mit. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.