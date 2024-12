Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zum Freitag, 20. Dezember, in ein Geschäfts- und Wohnhaus in der Kavalierstraße eingebrochen.

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus in Dessau: Drei Bargeldkassetten mit tausenden Euro gestohlen

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zum Freitag, 20. Dezember, in ein Geschäfts- und Wohnhaus in der Kavalierstraße in Dessau eingebrochen. Das wurde am Freitag angezeigt. Der Anzeigenerstatter hatte zuvor gegen 10 Uhr Hebelspuren an der Zugangstür festgestellt und konnte die Tür nicht mehr mit einem Schlüssel öffnen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde bekannt, dass unbekannte Täter das Türschloss aufgebohrt hatten und sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften. Dort sollen sie drei Geldkassetten aufgebrochen und unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.