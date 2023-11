Kriminalität in Dessau-Roßlau Einbruch in Apotheke und Physiotherapie in Roßlau und Rodleben - Diebe hinterlassen Schäden

Zweimal wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen, nämlich einmal in Roßlau in eine Apotheke und in Rodleben in eine Praxis für Physiotherapie.