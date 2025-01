Einbrecher dringen in Firma in Rodleben ein: Ein Anhänger und eine Tonne Kupferkabel gestohlen

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter sind in eine Firma in der Zerbster Straße in Rodleben eingedrungen und haben dort einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich hinterlassen. Tatzeitraum war nach Angaben der Dessau-Roßlauer Polizei zwischen Dienstag, 29. Januar, 19 Uhr und Mittwoch, 29. Januar, 8 Uhr. Die Einbrecher drangen in mehrere sich auf dem Gelände befindlichen Gebäude ein. Aus diesen wurde unter anderem ein Anhänger, mehrere Elektrogeräte, ein Moped sowie circa eine Tonne Kupferkabel entwendet.

Zuvor waren am vergangenen Wochenende Einbrecher in eine Firma in einem Gewerbegebiet im Dessauer Norden eingebrochen. Die Täter hatten in den Räumlichkeiten diverse Türen, Schränke und Schreibtische geöffnet und dort nach Wertgegenständen gesucht. Weiterhin drangen die Täter in zwei angrenzende Lagerhallen ein und durchsuchten diese ebenfalls nach Wertgegenständen. Angaben zu gestohlenen Gegenständen und der Schadenshöhe konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Der von den Tätern verursachte Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.