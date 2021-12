Ein Roßlauer Retter ist neuer Stadtwehrleiter in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ - Alexander Buba ist neuer Stadtwehrleiter in Dessau-Roßlau. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch einstimmig für den Berufsfeuerwehrmann, der sich in seiner Freizeit ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau engagiert.

Zu seinen Stellvertretern wurden Kai Dinger und Enrico Schammer, ebenfalls beide in der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau aktiv, ernannt. Im Stadtrat am Mittwoch leisteten die drei Männer ihren Amtseid und schworen, sich an Recht und Gesetz zu halten. Anschließend bekamen sie ihre Urkunden.