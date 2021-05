Ein neuer Fall zum Wochenabschluss - Inzidenz bleibt unter 100

Dessau-Rosslau - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat zum Wochenabschluss nur eine Neuinfektion gemeldet. Dabei handelt es sich um eine 21-jährige Frau. Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau bleibt mit 92,4 unter der 100er Marke, die demnächst die Aufhebung der Bundes-Notbremse erlaubt. Stand jetzt, könnte es nächsten Donnerstag der Fall sein. Der Inzidenzdurchschnitt in Sachsen-Anhalt lag am Freitag bei 103,4.

Einen neuen Hotspot hat die Stadt nicht ausgemacht.

Im Städtischen Klinikum in Alten ist die Situation unverändert zum Vortag: Es gibt zehn Corona-Patienten, von denen vier auf der Intensivstation versorgt werden.

In den beiden Testzentren des MVZ in Dessau und Roßlau wurden am Donnerstag wegen des Feiertags keine Testungen vorgenommen.

Mit dem einen neuen Fall steigt die Infiziertenzahl in Dessau-Roßlau auf 3.199 positiv getestete Fälle insgesamt an. Die Anzahl der Genesenen erhöht sich um 46 und beträgt nunmehr insgesamt 2.835.