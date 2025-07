In Roßlau hat es am Freitag einen Unfall gekommen. Es fehlen allerdings der Unfallverursacher und das zweite Unfallauto.

Roßlau/MZ. - Ein stark beschädigtes Unfallauto sorgt in Roßlau für Rätsel. Das Fahrzeuge wurde am Freitag, 25. Juli, gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz in der Großen Marktstraße in Roßlau entdeckt. Es wies diverse Beschädigungen auf, die auf einen Unfall schließen lassen.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit durch Roßlau fuhr, zudem war ein lauter Knall zu hören. Anschließen wurde es in der Großen Marktstraße abgestellt, dann wurde in unmittelbarer Nähe ein Mann beobachtet, der flüchtete. Trotz einiger Ermittlungen im Umfeld konnte die Unfallstelle bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich bitte an des Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340-2503-291.